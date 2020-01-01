توكنوميكس CyOp New Era (CYOP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول CyOp New Era (CYOP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات CyOp New Era (CYOP) CyOp is a decentralized experiment merging AI and human governance to manage a crypto investment fund. Holders of the $CyOp token participate in a DAO that competes directly with an evolving AI trading bot, creating a gamified test of human vs. machine decision-making. The project includes staking, governance voting, and technical analysis tools, offering both utility and active community involvement. الموقع الرسمي: https://www.cyop.ai/ الوثيقة البيضاء: https://www.cyop.ai/Gridpaper.pdf اشتر CYOP الآن!

توكنوميكس CyOp New Era (CYOP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار CyOp New Era (CYOP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 517.91K $ 517.91K $ 517.91K إجمالي العرض: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M العرض المتداول: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 517.91K $ 517.91K $ 517.91K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.616562 $ 0.616562 $ 0.616562 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.098797 $ 0.098797 $ 0.098797 السعر الحالي: $ 0.517128 $ 0.517128 $ 0.517128 معرفة المزيد عن سعر CyOp New Era (CYOP)

توكنوميكس CyOp New Era (CYOP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس CyOp New Era (CYOP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CYOP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CYOP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CYOP، استكشف السعر المباشر لتوكن CYOP!

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