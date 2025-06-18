سعر CyOp New Era (CYOP)
سعر CyOp New Era (CYOP) المباشر لليوم هو USD 0.215302. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 215.87K. يتم تحديث سعر CYOP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CyOp New Era الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر CyOp New Era خلال اليوم هو -4.78%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M
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خلال اليوم، كان سعر CyOp New Era مقابل USD هو $ -0.0108104866013788 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CyOp New Era مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CyOp New Era مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CyOp New Era مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0108104866013788
|-4.78%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CyOp New Era: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.54%
-4.78%
-18.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CyOp is a decentralized experiment merging AI and human governance to manage a crypto investment fund. Holders of the $CyOp token participate in a DAO that competes directly with an evolving AI trading bot, creating a gamified test of human vs. machine decision-making. The project includes staking, governance voting, and technical analysis tools, offering both utility and active community involvement.
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