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سعر CyOp New Era (CYOP) المباشر لليوم هو USD 0.215302 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 215.87K . يتم تحديث سعر CYOP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CyOp New Era الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر CyOp New Era خلال اليوم هو -4.78% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M

أداء سعر CyOp New Era (CYOP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CyOp New Era مقابل USD هو $ -0.0108104866013788 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CyOp New Era مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CyOp New Era مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CyOp New Era مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0108104866013788 -4.78% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر CyOp New Era (CYOP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CyOp New Era: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.211605$ 0.211605 $ 0.211605 24 ساعة مرتفع $ 0.231755$ 0.231755 $ 0.231755 عالية طوال الوقت $ 0.376367$ 0.376367 $ 0.376367 تغير السعر (1 ساعة) -0.54% تغير السعر (1يوم) -4.78% تغير السعر (7 أيام) -18.29%

معلومات سوق CyOp New Era (CYOP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: