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سعر Cykura (CYS) المباشر لليوم هو USD 0.0053392 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 61.78K . يتم تحديث سعر CYS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cykura الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.49K - تغيير سعر Cykura خلال اليوم هو +1.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 11.63M

أداء سعر Cykura (CYS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cykura مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cykura مقابل USD هو $ -0.0003993059 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cykura مقابل USD هو $ +0.0001885949 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cykura مقابل USD هو $ +0.001654449935109422 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.45% 30 يوم $ -0.0003993059 -7.47% 60 يوم $ +0.0001885949 +3.53% 90 يوم $ +0.001654449935109422 +44.90%

تحليل سعر Cykura (CYS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cykura: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00517898$ 0.00517898 $ 0.00517898 24 ساعة مرتفع $ 0.00533295$ 0.00533295 $ 0.00533295 عالية طوال الوقت $ 6.76$ 6.76 $ 6.76 تغير السعر (1 ساعة) +2.73% تغير السعر (1يوم) +1.45% تغير السعر (7 أيام) -13.40%

معلومات سوق Cykura (CYS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: