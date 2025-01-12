سعر Cykura (CYS)
سعر Cykura (CYS) المباشر لليوم هو USD 0.0053392. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 61.78K. يتم تحديث سعر CYS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cykura الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.49K
- تغيير سعر Cykura خلال اليوم هو +1.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 11.63M
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خلال اليوم، كان سعر Cykura مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cykura مقابل USD هو $ -0.0003993059 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cykura مقابل USD هو $ +0.0001885949 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cykura مقابل USD هو $ +0.001654449935109422 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.45%
|30 يوم
|$ -0.0003993059
|-7.47%
|60 يوم
|$ +0.0001885949
|+3.53%
|90 يوم
|$ +0.001654449935109422
|+44.90%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cykura: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.73%
+1.45%
-13.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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