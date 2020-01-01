توكنوميكس Cygnus Finance Global USD (CGUSD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Cygnus Finance Global USD (CGUSD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Cygnus Finance Global USD (CGUSD) Cygnus Finance is a RWA stablecoin protocol built on pure, short-term U.S. debt assets. It is also the first native interest-bearing stablecoin protocol and the first native RWA protocol on Base. الموقع الرسمي: https://www.cygnus.finance/ الوثيقة البيضاء: https://wiki.cygnus.finance/whitepaper/ اشتر CGUSD الآن!

توكنوميكس Cygnus Finance Global USD (CGUSD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Cygnus Finance Global USD (CGUSD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 73.21M $ 73.21M $ 73.21M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 72.91M $ 72.91M $ 72.91M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.089 $ 1.089 $ 1.089 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.781549 $ 0.781549 $ 0.781549 السعر الحالي: $ 0.996022 $ 0.996022 $ 0.996022 معرفة المزيد عن سعر Cygnus Finance Global USD (CGUSD)

توكنوميكس Cygnus Finance Global USD (CGUSD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Cygnus Finance Global USD (CGUSD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CGUSD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CGUSD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CGUSD، استكشف السعر المباشر لتوكن CGUSD!

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