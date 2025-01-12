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سعر Cygnus Finance Global USD (CGUSD) المباشر لليوم هو USD 0.964869 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CGUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cygnus Finance Global USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.33K - تغيير سعر Cygnus Finance Global USD خلال اليوم هو -2.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Cygnus Finance Global USD (CGUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cygnus Finance Global USD مقابل USD هو $ -0.022711731922968 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cygnus Finance Global USD مقابل USD هو $ -0.0238054409 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cygnus Finance Global USD مقابل USD هو $ -0.0335564070 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cygnus Finance Global USD مقابل USD هو $ -0.0331064033807611 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.022711731922968 -2.29% 30 يوم $ -0.0238054409 -2.46% 60 يوم $ -0.0335564070 -3.47% 90 يوم $ -0.0331064033807611 -3.31%

تحليل سعر Cygnus Finance Global USD (CGUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cygnus Finance Global USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.964358$ 0.964358 $ 0.964358 24 ساعة مرتفع $ 0.999731$ 0.999731 $ 0.999731 عالية طوال الوقت $ 1.065$ 1.065 $ 1.065 تغير السعر (1 ساعة) -0.06% تغير السعر (1يوم) -2.29% تغير السعر (7 أيام) -3.14%

معلومات سوق Cygnus Finance Global USD (CGUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: