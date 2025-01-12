سعر Cygnus Finance Global USD (CGUSD)
سعر Cygnus Finance Global USD (CGUSD) المباشر لليوم هو USD 0.964869. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CGUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cygnus Finance Global USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.33K
- تغيير سعر Cygnus Finance Global USD خلال اليوم هو -2.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Cygnus Finance Global USD مقابل USD هو $ -0.022711731922968 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cygnus Finance Global USD مقابل USD هو $ -0.0238054409 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cygnus Finance Global USD مقابل USD هو $ -0.0335564070 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cygnus Finance Global USD مقابل USD هو $ -0.0331064033807611 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.022711731922968
|-2.29%
|30 يوم
|$ -0.0238054409
|-2.46%
|60 يوم
|$ -0.0335564070
|-3.47%
|90 يوم
|$ -0.0331064033807611
|-3.31%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cygnus Finance Global USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.06%
-2.29%
-3.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cygnus Finance is a RWA stablecoin protocol built on pure, short-term U.S. debt assets. It is also the first native interest-bearing stablecoin protocol and the first native RWA protocol on Base.
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€0.93592293
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$0.964869
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RM4.33226181
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₺34.1563626
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¥152.13089523
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₽98.05963647
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₹83.14276173
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Rp15,817.52205936
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￡E.48.7258845
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