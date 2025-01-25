سعر cYFI (CYFI)
سعر cYFI (CYFI) المباشر لليوم هو USD 154.55. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CYFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق cYFI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر cYFI خلال اليوم هو -1.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر cYFI مقابل USD هو $ -2.2150359795722 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر cYFI مقابل USD هو $ -22.2541799700 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر cYFI مقابل USD هو $ +5.5086720150 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر cYFI مقابل USD هو $ +59.58043372075805 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -2.2150359795722
|-1.41%
|30 يوم
|$ -22.2541799700
|-14.39%
|60 يوم
|$ +5.5086720150
|+3.56%
|90 يوم
|$ +59.58043372075805
|+62.74%
اكتشف أحدث تحليلات سعر cYFI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.54%
-1.41%
-9.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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