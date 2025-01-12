احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CYC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CYC.

سعر Cyclone Protocol (CYC) المباشر لليوم هو USD 14.23 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CYC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cyclone Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.22 - تغيير سعر Cyclone Protocol خلال اليوم هو +1.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Cyclone Protocol (CYC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cyclone Protocol مقابل USD هو $ +0.164366 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cyclone Protocol مقابل USD هو $ -3.5093570640 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cyclone Protocol مقابل USD هو $ -0.4593657450 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cyclone Protocol مقابل USD هو $ -0.27206970823474 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.164366 +1.17% 30 يوم $ -3.5093570640 -24.66% 60 يوم $ -0.4593657450 -3.22% 90 يوم $ -0.27206970823474 -1.87%

تحليل سعر Cyclone Protocol (CYC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cyclone Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 14.0$ 14.0 $ 14.0 24 ساعة مرتفع $ 14.23$ 14.23 $ 14.23 عالية طوال الوقت $ 6,994.22$ 6,994.22 $ 6,994.22 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +1.17% تغير السعر (7 أيام) -11.66%

معلومات سوق Cyclone Protocol (CYC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: