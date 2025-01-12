سعر Cyclone Protocol (CYC)
سعر Cyclone Protocol (CYC) المباشر لليوم هو USD 14.23. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CYC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cyclone Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.22
- تغيير سعر Cyclone Protocol خلال اليوم هو +1.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Cyclone Protocol مقابل USD هو $ +0.164366 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cyclone Protocol مقابل USD هو $ -3.5093570640 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cyclone Protocol مقابل USD هو $ -0.4593657450 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cyclone Protocol مقابل USD هو $ -0.27206970823474 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.164366
|+1.17%
|30 يوم
|$ -3.5093570640
|-24.66%
|60 يوم
|$ -0.4593657450
|-3.22%
|90 يوم
|$ -0.27206970823474
|-1.87%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cyclone Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+1.17%
-11.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cyclone is a multi-chain, non-custodial, privacy-preserving protocol. Cyclone applies zkSNARKs to enable transactional privacy by breaking the on-chain link between depositor and recipient addresses. It uses a smart contract that accepts coins/tokens deposits, which can be withdrawn by a different address. Whenever an asset is withdrawn from Cyclone, there is no way to link the withdrawal to the deposit for absolute privacy.
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