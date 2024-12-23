سعر Cyclix Games (CYG)
سعر Cyclix Games (CYG) المباشر لليوم هو USD 1.034. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.12M. يتم تحديث سعر CYG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cyclix Games الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.23K
- تغيير سعر Cyclix Games خلال اليوم هو -4.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 14.63M
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خلال اليوم، كان سعر Cyclix Games مقابل USD هو $ -0.043530094736393 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cyclix Games مقابل USD هو $ -0.3580599308 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cyclix Games مقابل USD هو $ -0.1843459662 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cyclix Games مقابل USD هو $ +0.72902248729819555 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.043530094736393
|-4.04%
|30 يوم
|$ -0.3580599308
|-34.62%
|60 يوم
|$ -0.1843459662
|-17.82%
|90 يوم
|$ +0.72902248729819555
|+239.04%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cyclix Games: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
-4.04%
-22.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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