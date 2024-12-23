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سعر Cyclix Games (CYG) المباشر لليوم هو USD 1.034 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.12M . يتم تحديث سعر CYG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cyclix Games الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.23K - تغيير سعر Cyclix Games خلال اليوم هو -4.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 14.63M

أداء سعر Cyclix Games (CYG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cyclix Games مقابل USD هو $ -0.043530094736393 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cyclix Games مقابل USD هو $ -0.3580599308 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cyclix Games مقابل USD هو $ -0.1843459662 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cyclix Games مقابل USD هو $ +0.72902248729819555 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.043530094736393 -4.04% 30 يوم $ -0.3580599308 -34.62% 60 يوم $ -0.1843459662 -17.82% 90 يوم $ +0.72902248729819555 +239.04%

تحليل سعر Cyclix Games (CYG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cyclix Games: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.019$ 1.019 $ 1.019 24 ساعة مرتفع $ 1.078$ 1.078 $ 1.078 عالية طوال الوقت $ 2.0$ 2.0 $ 2.0 تغير السعر (1 ساعة) -0.04% تغير السعر (1يوم) -4.04% تغير السعر (7 أيام) -22.22%

معلومات سوق Cyclix Games (CYG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: