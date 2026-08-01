سعر CyberKongz اليوم

السعر المباشر لمشروع CyberKongz (KONG) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.69% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KONG الحالي إلى USD هو $ 0 لكل KONG.

يحتل CyberKongz حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 293,375، مع عرض متداول قدره 385.50M KONG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KONG بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.020097، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك KONG بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و+15.47% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.32K.

معلومات سوق CyberKongz (KONG)

القيمة السوقية $ 293.38K$ 293.38K $ 293.38K الحجم (24 ساعة) $ 2.32K$ 2.32K $ 2.32K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 761.03K$ 761.03K $ 761.03K إمداد دورة التداول 385.50M 385.50M 385.50M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ CyberKongz هي $ 293.38K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.32K. العرض المتداول لـ KONG يبلغ 385.50M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 761.03K.