سعر CyberHarbor (CHT)
سعر CyberHarbor (CHT) المباشر لليوم هو USD 7.73. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CHT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CyberHarbor الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.25K
- تغيير سعر CyberHarbor خلال اليوم هو -20.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر CyberHarbor مقابل USD هو $ -1.952793685492747 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CyberHarbor مقابل USD هو $ -6.7519973080 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CyberHarbor مقابل USD هو $ -4.2736209410 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CyberHarbor مقابل USD هو $ -2.649099959856319 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -1.952793685492747
|-20.16%
|30 يوم
|$ -6.7519973080
|-87.34%
|60 يوم
|$ -4.2736209410
|-55.28%
|90 يوم
|$ -2.649099959856319
|-25.52%
اكتشف أحدث تحليلات سعر CyberHarbor: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.03%
-20.16%
-44.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CyberHarbor is a multi-chain decentralized monitoring network that detects threats and anomalies on DeFi, oracles, governance, cross-chain bridges and other Web3 systems in real time by scanning transactions and block-by-block state changes.CyberHarbor scores tokens and establishes a clearer security analysis chart through dimensions such as token transaction information, holder information, and short-term security testing.
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