سعر Cyberblast Token (CBR)
سعر Cyberblast Token (CBR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CBR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cyberblast Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 199.96
- تغيير سعر Cyberblast Token خلال اليوم هو -1.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Cyberblast Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cyberblast Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cyberblast Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cyberblast Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.99%
|30 يوم
|$ 0
|-39.85%
|60 يوم
|$ 0
|-51.91%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cyberblast Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.23%
-1.99%
-11.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CBR is the governance token of the Cyberblast DEX
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