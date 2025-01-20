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سعر Cyberblast Token (CBR) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CBR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cyberblast Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 199.96 - تغيير سعر Cyberblast Token خلال اليوم هو -1.99% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Cyberblast Token (CBR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cyberblast Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cyberblast Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cyberblast Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cyberblast Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.99% 30 يوم $ 0 -39.85% 60 يوم $ 0 -51.91% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cyberblast Token (CBR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cyberblast Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.111721$ 0.111721 $ 0.111721 تغير السعر (1 ساعة) -0.23% تغير السعر (1يوم) -1.99% تغير السعر (7 أيام) -11.24%

معلومات سوق Cyberblast Token (CBR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: