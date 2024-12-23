سعر Cyber Dog (CDOG)
سعر Cyber Dog (CDOG) المباشر لليوم هو USD 0.00345805. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.46M. يتم تحديث سعر CDOG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cyber Dog الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 76.42K
- تغيير سعر Cyber Dog خلال اليوم هو -3.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Cyber Dog مقابل USD هو $ -0.000143206817145885 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cyber Dog مقابل USD هو $ +0.0087070296 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cyber Dog مقابل USD هو $ +0.0041624886 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cyber Dog مقابل USD هو $ +0.0017241447498624086 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000143206817145885
|-3.97%
|30 يوم
|$ +0.0087070296
|+251.79%
|60 يوم
|$ +0.0041624886
|+120.37%
|90 يوم
|$ +0.0017241447498624086
|+99.44%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cyber Dog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
-3.97%
+203.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cyber Dog is a meme token created by the OGCommunity and launched on the TRON blockchain. It started as an inside joke within the community and recently turned into a full-fledged crypto asset. The token quickly gained popularity due to its playful branding and community-driven nature, appealing to a wide audience of meme coin enthusiasts and crypto investors alike. Backed by the OGCommunity, the project aims to leverage the decentralized power of blockchain technology while fostering a strong, engaged community. With a focus on fun and inclusivity, Cyber Dog is also exploring utility in various decentralized finance (DeFi) applications, staking rewards, and NFT integrations, positioning itself as more than just a meme but as a versatile asset within the broader crypto ecosystem.
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