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سعر Cyber Dog (CDOG) المباشر لليوم هو USD 0.00345805 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.46M . يتم تحديث سعر CDOG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cyber Dog الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 76.42K - تغيير سعر Cyber Dog خلال اليوم هو -3.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Cyber Dog (CDOG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cyber Dog مقابل USD هو $ -0.000143206817145885 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cyber Dog مقابل USD هو $ +0.0087070296 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cyber Dog مقابل USD هو $ +0.0041624886 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cyber Dog مقابل USD هو $ +0.0017241447498624086 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000143206817145885 -3.97% 30 يوم $ +0.0087070296 +251.79% 60 يوم $ +0.0041624886 +120.37% 90 يوم $ +0.0017241447498624086 +99.44%

تحليل سعر Cyber Dog (CDOG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cyber Dog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00319357$ 0.00319357 $ 0.00319357 24 ساعة مرتفع $ 0.00411467$ 0.00411467 $ 0.00411467 عالية طوال الوقت $ 0.00411467$ 0.00411467 $ 0.00411467 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) -3.97% تغير السعر (7 أيام) +203.63%

معلومات سوق Cyber Dog (CDOG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: