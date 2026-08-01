سعر cyb3rwr3n اليوم

السعر المباشر لمشروع cyb3rwr3n (CYB3RWR3N) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 7.37% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CYB3RWR3N الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CYB3RWR3N.

يحتل cyb3rwr3n حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 212,756، مع عرض متداول قدره 100.00B CYB3RWR3N. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CYB3RWR3N بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CYB3RWR3N بمقدار +0.13% خلال الساعة الماضية و+1.79% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق cyb3rwr3n (CYB3RWR3N)

القيمة السوقية $ 212.76K$ 212.76K $ 212.76K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 212.76K$ 212.76K $ 212.76K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ cyb3rwr3n هي $ 212.76K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CYB3RWR3N يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 212.76K.