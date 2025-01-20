سعر CVSHOTS (CVSHOT)
سعر CVSHOTS (CVSHOT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CVSHOT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CVSHOTS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر CVSHOTS خلال اليوم هو +22.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر CVSHOTS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CVSHOTS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CVSHOTS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CVSHOTS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+22.41%
|30 يوم
|$ 0
|+36.85%
|60 يوم
|$ 0
|+65.86%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CVSHOTS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.21%
+22.41%
-28.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CVSHOTS was created to help job seekers and businesses network in meaningful ways. What began as a way to assist businesses owner in finding qualified applicants has evolved into a major online job marketplace that links millions of job seekers with businesses of all kinds. Our ecosystem is made for job seekers, business owners seeking employers, and freelancers. The current platform present for freelancers and job seekers is highly expensive. those platforms charge 20% income of the freelancers.
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