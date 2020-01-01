توكنوميكس Cute Style (CUTIE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Cute Style (CUTIE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Cute Style (CUTIE) Storing value in digital art. Project launched by famous Korean artist with 144k instagram followers and millions of interactions. Created a token behind his digital art character ‘CUTIE’. The crypto community on X decided to support the artist by sharing his work to wider audiences. The artist is affiliated with some renowned names that have established and successful projects in the crypto space such as the artist behind $nub the silly nub cat. الموقع الرسمي: https://www.cutieonsolana.com/ اشتر CUTIE الآن!

توكنوميكس Cute Style (CUTIE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Cute Style (CUTIE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 12.06K $ 12.06K $ 12.06K إجمالي العرض: $ 999.37M $ 999.37M $ 999.37M العرض المتداول: $ 999.37M $ 999.37M $ 999.37M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 12.06K $ 12.06K $ 12.06K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00019144 $ 0.00019144 $ 0.00019144 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000833 $ 0.00000833 $ 0.00000833 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Cute Style (CUTIE)

توكنوميكس Cute Style (CUTIE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Cute Style (CUTIE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CUTIE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CUTIE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CUTIE، استكشف السعر المباشر لتوكن CUTIE!

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