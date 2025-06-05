سعر Cute Style (CUTIE)
سعر Cute Style (CUTIE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.17K. يتم تحديث سعر CUTIE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cute Style الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Cute Style خلال اليوم هو -9.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.90M
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خلال اليوم، كان سعر Cute Style مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cute Style مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cute Style مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cute Style مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.30%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cute Style: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.11%
-9.30%
-19.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Storing value in digital art. Project launched by famous Korean artist with 144k instagram followers and millions of interactions. Created a token behind his digital art character ‘CUTIE’. The crypto community on X decided to support the artist by sharing his work to wider audiences. The artist is affiliated with some renowned names that have established and successful projects in the crypto space such as the artist behind $nub the silly nub cat.
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