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سعر Cute Style (CUTIE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.17K . يتم تحديث سعر CUTIE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cute Style الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Cute Style خلال اليوم هو -9.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.90M

أداء سعر Cute Style (CUTIE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cute Style مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cute Style مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cute Style مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cute Style مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -9.30% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cute Style (CUTIE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cute Style: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.11% تغير السعر (1يوم) -9.30% تغير السعر (7 أيام) -19.24%

معلومات سوق Cute Style (CUTIE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: