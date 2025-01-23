سعر Cute Cthulhu (CTHULHU)
سعر Cute Cthulhu (CTHULHU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CTHULHU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cute Cthulhu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 279.15
- تغيير سعر Cute Cthulhu خلال اليوم هو -2.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Cute Cthulhu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cute Cthulhu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cute Cthulhu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cute Cthulhu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.71%
|30 يوم
|$ 0
|+8.14%
|60 يوم
|$ 0
|-39.35%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cute Cthulhu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.07%
-2.71%
+21.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cute Cthulhu is a meme coin with a mission: To help save the world's Oceans and Sea-life by raising awareness of environmental issues impacting our Oceans through humor and memes while raising and donating funds to non-profits that are aligned with Cute Cthulhu's mission and goals.
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