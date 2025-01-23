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سعر Cute Cthulhu (CTHULHU) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CTHULHU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cute Cthulhu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 279.15 - تغيير سعر Cute Cthulhu خلال اليوم هو -2.71% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Cute Cthulhu (CTHULHU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cute Cthulhu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cute Cthulhu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cute Cthulhu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cute Cthulhu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.71% 30 يوم $ 0 +8.14% 60 يوم $ 0 -39.35% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cute Cthulhu (CTHULHU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cute Cthulhu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00127197$ 0.00127197 $ 0.00127197 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) -2.71% تغير السعر (7 أيام) +21.94%

معلومات سوق Cute Cthulhu (CTHULHU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: