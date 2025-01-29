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سعر Cute Cat Candle (CCC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CCC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cute Cat Candle الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.43K - تغيير سعر Cute Cat Candle خلال اليوم هو -2.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Cute Cat Candle (CCC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cute Cat Candle مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cute Cat Candle مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cute Cat Candle مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cute Cat Candle مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.79% 30 يوم $ 0 -54.59% 60 يوم $ 0 -12.74% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cute Cat Candle (CCC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cute Cat Candle: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.24% تغير السعر (1يوم) -2.79% تغير السعر (7 أيام) -18.47%

معلومات سوق Cute Cat Candle (CCC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: