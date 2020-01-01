توكنوميكس Cute Asian Girl (CAG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Cute Asian Girl (CAG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Cute Asian Girl (CAG) $CAG is a meme coin that was created based on community demand and engagement. It stands out due to its strong focus on building and strengthening community partnerships between Zentry and Ronin. While initially a fun and light-hearted token, $CAG fosters a sense of unity within both ecosystems, offering users the opportunity to participate in community events, engage with others, and trade seamlessly across platforms. الموقع الرسمي: https://x.com/thetickeriscag اشتر CAG الآن!

توكنوميكس Cute Asian Girl (CAG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Cute Asian Girl (CAG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 650.53K $ 650.53K $ 650.53K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 650.53K $ 650.53K $ 650.53K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00693083 $ 0.00693083 $ 0.00693083 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00065055 $ 0.00065055 $ 0.00065055 معرفة المزيد عن سعر Cute Asian Girl (CAG)

توكنوميكس Cute Asian Girl (CAG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Cute Asian Girl (CAG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CAG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CAG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CAG، استكشف السعر المباشر لتوكن CAG!

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