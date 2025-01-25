سعر Cute Asian Girl (CAG)
سعر Cute Asian Girl (CAG) المباشر لليوم هو USD 0.00496897. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.98M. يتم تحديث سعر CAG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cute Asian Girl الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.65M
- تغيير سعر Cute Asian Girl خلال اليوم هو +10.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Cute Asian Girl مقابل USD هو $ +0.00047255 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cute Asian Girl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cute Asian Girl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cute Asian Girl مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00047255
|+10.51%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cute Asian Girl: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.45%
+10.51%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$CAG is a meme coin that was created based on community demand and engagement. It stands out due to its strong focus on building and strengthening community partnerships between Zentry and Ronin. While initially a fun and light-hearted token, $CAG fosters a sense of unity within both ecosystems, offering users the opportunity to participate in community events, engage with others, and trade seamlessly across platforms.
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₱0.2894425025
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