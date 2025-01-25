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سعر Cute Asian Girl (CAG) المباشر لليوم هو USD 0.00496897 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.98M . يتم تحديث سعر CAG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cute Asian Girl الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.65M - تغيير سعر Cute Asian Girl خلال اليوم هو +10.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Cute Asian Girl (CAG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cute Asian Girl مقابل USD هو $ +0.00047255 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cute Asian Girl مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cute Asian Girl مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cute Asian Girl مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00047255 +10.51% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cute Asian Girl (CAG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cute Asian Girl: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00394798$ 0.00394798 $ 0.00394798 24 ساعة مرتفع $ 0.00683462$ 0.00683462 $ 0.00683462 عالية طوال الوقت $ 0.00683462$ 0.00683462 $ 0.00683462 تغير السعر (1 ساعة) +1.45% تغير السعر (1يوم) +10.51% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Cute Asian Girl (CAG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: