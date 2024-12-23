سعر cUSDC (CUSDC)
سعر cUSDC (CUSDC) المباشر لليوم هو USD 0.0244115. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 36.35M. يتم تحديث سعر CUSDC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق cUSDC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 734.63
- تغيير سعر cUSDC خلال اليوم هو -0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.49B
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خلال اليوم، كان سعر cUSDC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر cUSDC مقابل USD هو $ +0.0001367312 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر cUSDC مقابل USD هو $ +0.0002130049 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر cUSDC مقابل USD هو $ +0.000260275675450288 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.01%
|30 يوم
|$ +0.0001367312
|+0.56%
|60 يوم
|$ +0.0002130049
|+0.87%
|90 يوم
|$ +0.000260275675450288
|+1.08%
اكتشف أحدث تحليلات سعر cUSDC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.18%
-0.01%
+0.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Compound is an open-source, autonomous protocol built for developers, to unlock a universe of new financial applications. Interest and borrowing, for the open financial system.
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