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سعر cUSDC (CUSDC) المباشر لليوم هو USD 0.0244115 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 36.35M . يتم تحديث سعر CUSDC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق cUSDC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 734.63 - تغيير سعر cUSDC خلال اليوم هو -0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.49B

أداء سعر cUSDC (CUSDC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر cUSDC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر cUSDC مقابل USD هو $ +0.0001367312 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر cUSDC مقابل USD هو $ +0.0002130049 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر cUSDC مقابل USD هو $ +0.000260275675450288 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.01% 30 يوم $ +0.0001367312 +0.56% 60 يوم $ +0.0002130049 +0.87% 90 يوم $ +0.000260275675450288 +1.08%

تحليل سعر cUSDC (CUSDC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر cUSDC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0243279$ 0.0243279 $ 0.0243279 24 ساعة مرتفع $ 0.02449073$ 0.02449073 $ 0.02449073 عالية طوال الوقت $ 0.058843$ 0.058843 $ 0.058843 تغير السعر (1 ساعة) +0.18% تغير السعر (1يوم) -0.01% تغير السعر (7 أيام) +0.16%

معلومات سوق cUSDC (CUSDC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: