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سعر Curve Inu (CRVY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 46.29K . يتم تحديث سعر CRVY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Curve Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.12 - تغيير سعر Curve Inu خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 42.13B

أداء سعر Curve Inu (CRVY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Curve Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Curve Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Curve Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Curve Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -14.91% 60 يوم $ 0 -0.68% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Curve Inu (CRVY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Curve Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Curve Inu (CRVY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: