سعر Curve Inu (CRVY)
سعر Curve Inu (CRVY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 46.29K. يتم تحديث سعر CRVY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Curve Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.12
- تغيير سعر Curve Inu خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 42.13B
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خلال اليوم، كان سعر Curve Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Curve Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Curve Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Curve Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-14.91%
|60 يوم
|$ 0
|-0.68%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Curve Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Curvy is a Liquidity Layer accumulator aiming to educate and spread awareness about Curve.
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