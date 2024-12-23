سعر Curio Gas Token (CGT)
سعر Curio Gas Token (CGT) المباشر لليوم هو USD 0.01030562. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.03M. يتم تحديث سعر CGT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Curio Gas Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.90K
- تغيير سعر Curio Gas Token خلال اليوم هو +5.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CGT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CGT.
خلال اليوم، كان سعر Curio Gas Token مقابل USD هو $ +0.00055426 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Curio Gas Token مقابل USD هو $ -0.0016213450 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Curio Gas Token مقابل USD هو $ -0.0025430405 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Curio Gas Token مقابل USD هو $ -0.002832381819522821 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00055426
|+5.68%
|30 يوم
|$ -0.0016213450
|-15.73%
|60 يوم
|$ -0.0025430405
|-24.67%
|90 يوم
|$ -0.002832381819522821
|-21.55%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Curio Gas Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+7.09%
+5.68%
-12.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Curio Gas Token (CGT) is the main token of the CurioDAO ecosystem and the native base coin in Curio's network - Curio Chain. The CurioDAO ecosystem includes its multi-chain products (dApps) such as Real-world Assets Tokenization Launchpad, Capital DEX (AMM DEX), and RollApp NFT Launchpad. Curio Chain is an application-specific blockchain (AppChain) of the hybrid real-world asset tokenization system by CurioDAO. The Curio Chain, built as a parachain based on Substrate and connected to the Kusama network, brings CurioDAO products into the Polkadot ecosystem and implements innovative features such as improved governance mechanism - OpenGov, and EVM-compatibility for dApps by CurioDAO.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CGT إلى AUD
A$0.0163859358
|1 CGT إلى GBP
￡0.0081414398
|1 CGT إلى EUR
€0.009790339
|1 CGT إلى USD
$0.01030562
|1 CGT إلى MYR
RM0.04637529
|1 CGT إلى TRY
₺0.3625517116
|1 CGT إلى JPY
¥1.6125203614
|1 CGT إلى RUB
₽1.0591085674
|1 CGT إلى INR
₹0.8753593628
|1 CGT إلى IDR
Rp166.2196541486
|1 CGT إلى PHP
₱0.6063826808
|1 CGT إلى EGP
￡E.0.5242468894
|1 CGT إلى BRL
R$0.0626581696
|1 CGT إلى CAD
C$0.0147370366
|1 CGT إلى BDT
৳1.2264718362
|1 CGT إلى NGN
₦15.9528936476
|1 CGT إلى UAH
₴0.4304657474
|1 CGT إلى VES
Bs0.52558662
|1 CGT إلى PKR
Rs2.8570270326
|1 CGT إلى KZT
₸5.3899423162
|1 CGT إلى THB
฿0.3522460916
|1 CGT إلى TWD
NT$0.3362723806
|1 CGT إلى CHF
Fr0.0091720018
|1 CGT إلى HKD
HK$0.0800746674
|1 CGT إلى MAD
.د.م0.1032623124