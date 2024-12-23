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سعر Curio Gas Token (CGT) المباشر لليوم هو USD 0.01030562 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.03M . يتم تحديث سعر CGT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Curio Gas Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.90K - تغيير سعر Curio Gas Token خلال اليوم هو +5.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Curio Gas Token (CGT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Curio Gas Token مقابل USD هو $ +0.00055426 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Curio Gas Token مقابل USD هو $ -0.0016213450 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Curio Gas Token مقابل USD هو $ -0.0025430405 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Curio Gas Token مقابل USD هو $ -0.002832381819522821 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00055426 +5.68% 30 يوم $ -0.0016213450 -15.73% 60 يوم $ -0.0025430405 -24.67% 90 يوم $ -0.002832381819522821 -21.55%

تحليل سعر Curio Gas Token (CGT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Curio Gas Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00940198$ 0.00940198 $ 0.00940198 24 ساعة مرتفع $ 0.01103633$ 0.01103633 $ 0.01103633 عالية طوال الوقت $ 0.067604$ 0.067604 $ 0.067604 تغير السعر (1 ساعة) +7.09% تغير السعر (1يوم) +5.68% تغير السعر (7 أيام) -12.51%

معلومات سوق Curio Gas Token (CGT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: