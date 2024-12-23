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سعر Curecoin (CURE) المباشر لليوم هو USD 0.01741324 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 508.75K . يتم تحديث سعر CURE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Curecoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.09 - تغيير سعر Curecoin خلال اليوم هو -0.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 29.22M

أداء سعر Curecoin (CURE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Curecoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Curecoin مقابل USD هو $ +0.0207610764 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Curecoin مقابل USD هو $ +0.0171936381 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Curecoin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.20% 30 يوم $ +0.0207610764 +119.23% 60 يوم $ +0.0171936381 +98.74% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Curecoin (CURE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Curecoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01737408$ 0.01737408 $ 0.01737408 24 ساعة مرتفع $ 0.01748742$ 0.01748742 $ 0.01748742 عالية طوال الوقت $ 1.29$ 1.29 $ 1.29 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.20% تغير السعر (7 أيام) -4.79%

معلومات سوق Curecoin (CURE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: