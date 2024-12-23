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سعر Curate (XCUR) المباشر لليوم هو USD 0.0034969 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 174.85K . يتم تحديث سعر XCUR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Curate الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.78 - تغيير سعر Curate خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 50.00M

أداء سعر Curate (XCUR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Curate مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Curate مقابل USD هو $ -0.0015454049 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Curate مقابل USD هو $ -0.0017974422 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Curate مقابل USD هو $ -0.003055425599988254 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0015454049 -44.19% 60 يوم $ -0.0017974422 -51.40% 90 يوم $ -0.003055425599988254 -46.63%

تحليل سعر Curate (XCUR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Curate: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 10.61$ 10.61 $ 10.61 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Curate (XCUR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: