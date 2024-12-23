سعر Curate (XCUR)
سعر Curate (XCUR) المباشر لليوم هو USD 0.0034969. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 174.85K. يتم تحديث سعر XCUR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Curate الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.78
- تغيير سعر Curate خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 50.00M
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خلال اليوم، كان سعر Curate مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Curate مقابل USD هو $ -0.0015454049 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Curate مقابل USD هو $ -0.0017974422 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Curate مقابل USD هو $ -0.003055425599988254 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0015454049
|-44.19%
|60 يوم
|$ -0.0017974422
|-51.40%
|90 يوم
|$ -0.003055425599988254
|-46.63%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Curate: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Curate is a platform that positions itself as the world’s first gasless NFT marketplace app, simplifying the buying, selling, and minting of NFTs without any transaction fees. It supports multiple blockchains like Ethereum, Solana, and its own X-Chain.
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