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سعر CumRocket (CUMMIES) المباشر لليوم هو USD 0.00451382 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.96M . يتم تحديث سعر CUMMIES مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CumRocket الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 388.06K - تغيير سعر CumRocket خلال اليوم هو -3.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.32B

أداء سعر CumRocket (CUMMIES) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CumRocket مقابل USD هو $ -0.000177899741168894 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CumRocket مقابل USD هو $ +0.0028131083 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CumRocket مقابل USD هو $ +0.0045495310 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CumRocket مقابل USD هو $ +0.0013314017579128612 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000177899741168894 -3.79% 30 يوم $ +0.0028131083 +62.32% 60 يوم $ +0.0045495310 +100.79% 90 يوم $ +0.0013314017579128612 +41.84%

تحليل سعر CumRocket (CUMMIES)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CumRocket: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0045001$ 0.0045001 $ 0.0045001 24 ساعة مرتفع $ 0.00469945$ 0.00469945 $ 0.00469945 عالية طوال الوقت $ 0.28855$ 0.28855 $ 0.28855 تغير السعر (1 ساعة) +0.15% تغير السعر (1يوم) -3.79% تغير السعر (7 أيام) -16.60%

معلومات سوق CumRocket (CUMMIES)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: