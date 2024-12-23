سعر CumRocket (CUMMIES)
سعر CumRocket (CUMMIES) المباشر لليوم هو USD 0.00451382. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.96M. يتم تحديث سعر CUMMIES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CumRocket الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 388.06K
- تغيير سعر CumRocket خلال اليوم هو -3.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.32B
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خلال اليوم، كان سعر CumRocket مقابل USD هو $ -0.000177899741168894 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CumRocket مقابل USD هو $ +0.0028131083 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CumRocket مقابل USD هو $ +0.0045495310 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CumRocket مقابل USD هو $ +0.0013314017579128612 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000177899741168894
|-3.79%
|30 يوم
|$ +0.0028131083
|+62.32%
|60 يوم
|$ +0.0045495310
|+100.79%
|90 يوم
|$ +0.0013314017579128612
|+41.84%
اكتشف أحدث تحليلات سعر CumRocket: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.15%
-3.79%
-16.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CumRocket operates a creator subscription site, allowing users to build meaningful connections with their admired creators. Distinguished by its commitment to authenticity, CumRocket stands apart from other platforms like OnlyFans. There's a growing concern among fans about creators' accounts being managed by agencies or even AI chatbots. Furthermore, users can enjoy discounted fees on every purchase made within the application, based on their CUMMIES holdings. Real creators, genuine authenticity, and deeper connections—CumRocket is redefining the subscription experience.
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