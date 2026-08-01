سعر Cummingtonite اليوم

السعر المباشر لمشروع Cummingtonite (CUM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.61% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CUM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CUM.

يحتل Cummingtonite حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 14,111.78، مع عرض متداول قدره 987.29M CUM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CUM بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00376364، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CUM بمقدار -0.08% خلال الساعة الماضية و-5.26% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Cummingtonite (CUM)

القيمة السوقية $ 14.11K$ 14.11K $ 14.11K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.11K$ 14.11K $ 14.11K إمداد دورة التداول 987.29M 987.29M 987.29M إجمالي العرض 987,292,037.207628 987,292,037.207628 987,292,037.207628

القيمة السوقية الحالية لـ Cummingtonite هي $ 14.11K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CUM يبلغ 987.29M، مع إجمالي عرض 987292037.207628. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.11K.