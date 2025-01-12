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سعر Culture of Solana Token ($COST) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.23K . يتم تحديث سعر $COST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Culture of Solana Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.23 - تغيير سعر Culture of Solana Token خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M

أداء سعر Culture of Solana Token ($COST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Culture of Solana Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Culture of Solana Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Culture of Solana Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Culture of Solana Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -51.16% 60 يوم $ 0 -91.07% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Culture of Solana Token ($COST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Culture of Solana Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0030243$ 0.0030243 $ 0.0030243 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -16.66%

معلومات سوق Culture of Solana Token ($COST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: