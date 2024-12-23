سعر CULTUR ($CULTUR)
سعر CULTUR ($CULTUR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 695.75K. يتم تحديث سعر $CULTUR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CULTUR الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 866.76
- تغيير سعر CULTUR خلال اليوم هو -4.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر CULTUR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CULTUR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CULTUR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CULTUR مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.45%
|30 يوم
|$ 0
|-42.02%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CULTUR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.89%
-4.45%
-20.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$CULTUR is where memes, art, and storytelling collide. Led by the enigmatic ❤️Mr. E, we explore and preserve the cultures we love—games, TV shows, films, characters, and more. Our mission? To celebrate meme culture while delivering high-quality digital content and art that sets us apart. Join the movement and be part of a project that blends creativity, community, and culture like never before. The legend begins now. Are you ready?
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