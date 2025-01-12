سعر Cultel (CULTEL)
سعر Cultel (CULTEL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 35.27K. يتم تحديث سعر CULTEL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cultel الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 53.41
- تغيير سعر Cultel خلال اليوم هو -0.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B
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خلال اليوم، كان سعر Cultel مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cultel مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cultel مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cultel مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.11%
|30 يوم
|$ 0
|-41.41%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cultel: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.11%
-4.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Introducing Cultel ($CULTEL), the latest ERC-based meme token inspired by the growing hype around cult-themed memecoins and Vitalik Buterin’s recent tweet expressing his fondness for the word “Cultel.” Designed to capture the imagination of crypto enthusiasts, Cultel taps into the meme token craze while fostering a vibrant and inclusive community. With its unique branding and a nod to Vitalik’s influence, $CULTEL positions itself as the next breakout token in the memecoin space. Early adopters will enjoy the opportunity to ride the wave of excitement as Cultel aims to create a trendsetting ecosystem, blending humor, virality, and crypto innovation. Join the $CULTEL movement and embrace the power of the cult-like community!
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