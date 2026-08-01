سعر Cucumber Trade اليوم

السعر المباشر لمشروع Cucumber Trade (CUC) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.17% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CUC الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CUC.

يحتل Cucumber Trade حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 13,299.19، مع عرض متداول قدره 728.13M CUC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CUC بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CUC بمقدار -0.51% خلال الساعة الماضية و+4.08% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Cucumber Trade (CUC)

القيمة السوقية $ 13.30K$ 13.30K $ 13.30K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 18.08K$ 18.08K $ 18.08K إمداد دورة التداول 728.13M 728.13M 728.13M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Cucumber Trade هي $ 13.30K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CUC يبلغ 728.13M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 18.08K.