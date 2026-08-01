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سعر Cucumber Trade المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ CUC هي 13,299.19 USD. تابع تحديثات أسعار CUC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Cucumber Trade المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ CUC هي 13,299.19 USD. تابع تحديثات أسعار CUC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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سعر Cucumber Trade (CUC)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 CUC إلى USD:

$0.00001813
$0.00001813$0.00001813
+4.30%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Cucumber Trade (CUC) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 03:41:15 (UTC+8)

سعر Cucumber Trade اليوم

السعر المباشر لمشروع Cucumber Trade (CUC) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.17% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CUC الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CUC.

يحتل Cucumber Trade حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 13,299.19، مع عرض متداول قدره 728.13M CUC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CUC بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CUC بمقدار -0.51% خلال الساعة الماضية و+4.08% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Cucumber Trade (CUC)

$ 13.30K
$ 13.30K$ 13.30K

--
----

$ 18.08K
$ 18.08K$ 18.08K

728.13M
728.13M 728.13M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Cucumber Trade هي $ 13.30K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CUC يبلغ 728.13M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 18.08K.

سجل سعر Cucumber Trade بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.51%

+0.17%

+4.08%

+4.08%

سجل سعر Cucumber Trade (CUC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cucumber Trade مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cucumber Trade مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cucumber Trade مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cucumber Trade مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+0.17%
30 يوم$ 0-6.99%
60 يوم$ 0-73.43%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار Cucumber Trade

Cucumber Trade (CUC) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف CUC في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرCucumber Trade (CUC) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Cucumber Trade نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Cucumber Trade الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار CUC للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Cucumber Trade.

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نبذة عن Cucumber Trade

ما هو السعر الحالي لـ Cucumber Trade؟

السعر المباشر لـ Cucumber Trade (CUC) هو $ USD. يتم تحديث هذا التقييم في الوقت الحقيقي باستمرار، ويجمع الأسعار من بورصات عالمية رئيسية لضمان أن ترى سعرًا دقيقًا للسوق.

كيف يُصنَّف Cucumber Trade في السوق؟

تحتلّ Cucumber Trade حاليًا المرتبة #9671 في السوق، مدعومة برأس مال سوقي قدره $13299.19. يتأثر هذا التصنيف بعمق السيولة والطلب العام من المستثمرين وحجم المعروض المتداول من الرموز المميزة.

ما هو المعروض المتداول لـ CUC؟

يبلغ المعروض المتداول لـ CUC 728132673.3516175 رمزًا، وهو يمثل الكمية المتاحة في السوق المفتوح. يلعب هذا الرقم دورًا مهمًا في تحديد التقييم السوقي والندرة وديناميكيات التضخم على المدى الطويل.

ما هو نطاق سعر Cucumber Trade خلال 24 ساعة؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، تداولت Cucumber Trade ضمن نطاق يتراوح بين $ (أدنى سعر خلال 24 ساعة) و$ (أعلى سعر خلال 24 ساعة). يساعد نطاق التقلب هذا المتداولين على فهم الزخم على المدى القصير وعدم اليقين في السوق.

كم يبعد Cucumber Trade عن أعلى مستوى له على الإطلاق وأدنى مستوى له على الإطلاق؟

بلغت Cucumber Trade أعلى مستوى لها على الإطلاق عند $، بينما كان أدنى سعر مسجل (ATL) هو $. تتيح هذه المستويات التاريخية للمتداولين تقييم إمكانات الأسعار على المدى الطويل ودورات الأسعار.

كم هو حجم تداول CUC اليوم؟

يبلغ حجم التداول خلال الـ 24 ساعة الماضية $--، مما يعكس المشاركة الحالية في السوق. غالبًا ما يشير ارتفاع الحجم إلى اهتمام أكبر من المستثمرين وسيولة سوقية أعمق.

ما الذي يؤثر على اتجاه الاتجاه الأخير لـ Cucumber Trade؟

إن التحرك الحالي في السعر بنسبة 0.17% خلال الـ 24 ساعة الماضية يتشكل بتأثير مشاعر السوق ونشاط التداول والعوامل الاقتصادية الكلية والتحديثات الخاصة بالنظام البيئي المتعلقة بـ Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Applications. كما يمكن أن تكون الزيادات المفاجئة في الحجم بمثابة محفزات لتحركات حادة في الأسعار.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Cucumber Trade

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 03:41:15 (UTC+8)

تحديثات Cucumber Trade (CUC) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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