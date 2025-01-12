سعر Cubiex Power (CBIX-P)
سعر Cubiex Power (CBIX-P) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CBIX-P مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cubiex Power الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 107.67
- تغيير سعر Cubiex Power خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Cubiex Power مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cubiex Power مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cubiex Power مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cubiex Power مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-63.88%
|60 يوم
|$ 0
|-81.09%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cubiex Power: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cubiex eSports is a Binance Smart Chain based next-generation tokenized streaming network for eSports & gaming enthusiasts, with the vision to connect gamers on a global basis in an ecosystem with features such as: P2P Live-streaming, rewarded content creation, P2P matchmaking & virtual in-game items trading. Founded in 2018 Cubiex eSports has been one of the first eSports and gaming projects to migrate to Binance Chain and make use of the BEP2 token standard before ultimately evolving into the Binance Smart Chain ecosystem in 2020.
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