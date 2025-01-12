احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CUB مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CUB.

سعر Cub Finance (CUB) المباشر لليوم هو USD 0.00190054 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 23.28K . يتم تحديث سعر CUB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cub Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.72 - تغيير سعر Cub Finance خلال اليوم هو -0.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 12.24M

أداء سعر Cub Finance (CUB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cub Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cub Finance مقابل USD هو $ -0.0000502457 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cub Finance مقابل USD هو $ +0.0000987488 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cub Finance مقابل USD هو $ +0.0002409074997004475 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.56% 30 يوم $ -0.0000502457 -2.64% 60 يوم $ +0.0000987488 +5.20% 90 يوم $ +0.0002409074997004475 +14.52%

تحليل سعر Cub Finance (CUB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cub Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00189797$ 0.00189797 $ 0.00189797 24 ساعة مرتفع $ 0.00192173$ 0.00192173 $ 0.00192173 عالية طوال الوقت $ 3.96$ 3.96 $ 3.96 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) -0.56% تغير السعر (7 أيام) -1.09%

معلومات سوق Cub Finance (CUB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: