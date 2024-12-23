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سعر Ctrl (CTRL) المباشر لليوم هو USD 0.054129 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.20M . يتم تحديث سعر CTRL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ctrl الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.79M - تغيير سعر Ctrl خلال اليوم هو -5.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 206.78M

أداء سعر Ctrl (CTRL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ctrl مقابل USD هو $ -0.00302622614089352 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ctrl مقابل USD هو $ -0.0009987774 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ctrl مقابل USD هو $ +0.0153448461 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ctrl مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00302622614089352 -5.29% 30 يوم $ -0.0009987774 -1.84% 60 يوم $ +0.0153448461 +28.35% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ctrl (CTRL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ctrl: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.053977$ 0.053977 $ 0.053977 24 ساعة مرتفع $ 0.057683$ 0.057683 $ 0.057683 عالية طوال الوقت $ 0.097066$ 0.097066 $ 0.097066 تغير السعر (1 ساعة) -0.75% تغير السعر (1يوم) -5.29% تغير السعر (7 أيام) -30.18%

معلومات سوق Ctrl (CTRL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: