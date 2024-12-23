سعر Ctrl (CTRL)
سعر Ctrl (CTRL) المباشر لليوم هو USD 0.054129. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.20M. يتم تحديث سعر CTRL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ctrl الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.79M
- تغيير سعر Ctrl خلال اليوم هو -5.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 206.78M
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خلال اليوم، كان سعر Ctrl مقابل USD هو $ -0.00302622614089352 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ctrl مقابل USD هو $ -0.0009987774 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ctrl مقابل USD هو $ +0.0153448461 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ctrl مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00302622614089352
|-5.29%
|30 يوم
|$ -0.0009987774
|-1.84%
|60 يوم
|$ +0.0153448461
|+28.35%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ctrl: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.75%
-5.29%
-30.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ctrl (fka XDEFI Wallet) is the world's most powerful crypto wallet. Secure, easy-to-use and supports more than 2100 blockchains. Ctrl (fka XDEFI Wallet) is a non-custodial wallet that allows you to securely swap, store, and send NFTs and crypto across more than 34 blockchains in a single interface. Being a non-custodial wallet, users are in complete control of the coins and tokens and CTRL does not have access to seed phrases. As an alternative to Metamask, CTRL can be used to interact with decentralized finance applications, view NFT collections, swaps, and bridging.
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|1 CTRL إلى AUD
A$0.08606511
|1 CTRL إلى GBP
￡0.04276191
|1 CTRL إلى EUR
€0.05142255
|1 CTRL إلى USD
$0.054129
|1 CTRL إلى MYR
RM0.2435805
|1 CTRL إلى TRY
₺1.90425822
|1 CTRL إلى JPY
¥8.46956463
|1 CTRL إلى RUB
₽5.56283733
|1 CTRL إلى INR
₹4.59771726
|1 CTRL إلى IDR
Rp873.04826487
|1 CTRL إلى PHP
₱3.18495036
|1 CTRL إلى EGP
￡E.2.75354223
|1 CTRL إلى BRL
R$0.32910432
|1 CTRL إلى CAD
C$0.07740447
|1 CTRL إلى BDT
৳6.44189229
|1 CTRL إلى NGN
₦83.79060942
|1 CTRL إلى UAH
₴2.26096833
|1 CTRL إلى VES
Bs2.760579
|1 CTRL إلى PKR
Rs15.00618267
|1 CTRL إلى KZT
₸28.31000829
|1 CTRL إلى THB
฿1.85012922
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Fr0.04817481
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