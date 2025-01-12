سعر Ctez (CTEZ)
سعر Ctez (CTEZ) المباشر لليوم هو USD 1.49. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CTEZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ctez الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.03K
- تغيير سعر Ctez خلال اليوم هو -0.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Ctez مقابل USD هو $ -0.001918086174913 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ctez مقابل USD هو $ -0.1571444890 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ctez مقابل USD هو $ +1.1928865500 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ctez مقابل USD هو $ +0.6745731885852735 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.001918086174913
|-0.12%
|30 يوم
|$ -0.1571444890
|-10.54%
|60 يوم
|$ +1.1928865500
|+80.06%
|90 يوم
|$ +0.6745731885852735
|+82.73%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ctez: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
-0.12%
-11.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ctez is a synthetic tez backed by tez for better composability as an alternative to the virtual baker. It can be used directly in smart-contracts that would typically pool tez together without the thorny question of “who’s baking”.
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