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سعر CT100 INDEX (CT100) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.91K . يتم تحديث سعر CT100 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CT100 INDEX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.36 - تغيير سعر CT100 INDEX خلال اليوم هو +0.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 997.00M

أداء سعر CT100 INDEX (CT100) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CT100 INDEX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CT100 INDEX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CT100 INDEX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CT100 INDEX مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.08% 30 يوم $ 0 -36.58% 60 يوم $ 0 -14.15% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر CT100 INDEX (CT100)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CT100 INDEX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.08% تغير السعر (7 أيام) -14.29%

معلومات سوق CT100 INDEX (CT100)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: