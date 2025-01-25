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سعر cSUSHI (CSUSHI) المباشر لليوم هو USD 0.02821276 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CSUSHI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق cSUSHI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر cSUSHI خلال اليوم هو -1.83% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر cSUSHI (CSUSHI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر cSUSHI مقابل USD هو $ -0.0005252554989602 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر cSUSHI مقابل USD هو $ -0.0033585174 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر cSUSHI مقابل USD هو $ +0.0058019230 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر cSUSHI مقابل USD هو $ +0.013644390138741462 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0005252554989602 -1.83% 30 يوم $ -0.0033585174 -11.90% 60 يوم $ +0.0058019230 +20.56% 90 يوم $ +0.013644390138741462 +93.66%

تحليل سعر cSUSHI (CSUSHI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر cSUSHI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02761783$ 0.02761783 $ 0.02761783 24 ساعة مرتفع $ 0.02968361$ 0.02968361 $ 0.02968361 عالية طوال الوقت $ 0.100156$ 0.100156 $ 0.100156 تغير السعر (1 ساعة) +0.03% تغير السعر (1يوم) -1.83% تغير السعر (7 أيام) -17.90%

معلومات سوق cSUSHI (CSUSHI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: