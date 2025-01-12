سعر Crystl Finance (CRYSTL)
سعر Crystl Finance (CRYSTL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.42K. يتم تحديث سعر CRYSTL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Crystl Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.06
- تغيير سعر Crystl Finance خلال اليوم هو -0.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 12.50M
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خلال اليوم، كان سعر Crystl Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Crystl Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Crystl Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Crystl Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.20%
|30 يوم
|$ 0
|-25.77%
|60 يوم
|$ 0
|+27.24%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Crystl Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
-0.20%
-12.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Crystl Finance is a decentralized yield farm that runs on Polygon and ApeSwap Polygon Exchange.
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