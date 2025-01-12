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سعر Crystl Finance (CRYSTL) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.42K . يتم تحديث سعر CRYSTL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Crystl Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.06 - تغيير سعر Crystl Finance خلال اليوم هو -0.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 12.50M

أداء سعر Crystl Finance (CRYSTL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Crystl Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Crystl Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Crystl Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Crystl Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.20% 30 يوم $ 0 -25.77% 60 يوم $ 0 +27.24% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Crystl Finance (CRYSTL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Crystl Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.42$ 1.42 $ 1.42 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) -0.20% تغير السعر (7 أيام) -12.46%

معلومات سوق Crystl Finance (CRYSTL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: