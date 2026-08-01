سعر Crystal Stones اليوم

السعر المباشر لمشروع Crystal Stones (CRYSTAL STONES) اليوم هو $ 0.00408454، مع تغير بنسبة 31.41% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CRYSTAL STONES الحالي إلى USD هو $ 0.00408454 لكل CRYSTAL STONES.

يحتل Crystal Stones حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 424,941، مع عرض متداول قدره 104.05M CRYSTAL STONES. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CRYSTAL STONES بين $ 0.00307736 (أدنى) و$ 0.00420547 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00516943، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CRYSTAL STONES بمقدار +0.80% خلال الساعة الماضية و+58.80% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 14.91K.

معلومات سوق Crystal Stones (CRYSTAL STONES)

القيمة السوقية $ 424.94K$ 424.94K $ 424.94K الحجم (24 ساعة) $ 14.91K$ 14.91K $ 14.91K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 424.94K$ 424.94K $ 424.94K إمداد دورة التداول 104.05M 104.05M 104.05M إجمالي العرض 104,053,900.8506262 104,053,900.8506262 104,053,900.8506262

القيمة السوقية الحالية لـ Crystal Stones هي $ 424.94K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 14.91K. العرض المتداول لـ CRYSTAL STONES يبلغ 104.05M، مع إجمالي عرض 104053900.8506262. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 424.94K.