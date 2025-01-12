سعر Crystal (CRYSTAL)
سعر Crystal (CRYSTAL) المباشر لليوم هو USD 77.21. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CRYSTAL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Crystal الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 80.69
- تغيير سعر Crystal خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Crystal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Crystal مقابل USD هو $ -14.7425854940 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Crystal مقابل USD هو $ -14.3847634700 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Crystal مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -14.7425854940
|-19.09%
|60 يوم
|$ -14.3847634700
|-18.63%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Crystal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-8.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$Crystal is the preeminent ERC404 token on Arbitrum, boasting the most expansive community within its category. Its remarkable journey underscores the vast possibilities of ERC404 tokens on the Arbitrum network. Building on this success, Scattering.io (creator of $CRYSTAL) is actively seeking collaboration with inventive creators and ambitious game developers within the Arbitrum ecosystem to embrace and integrate the ERC404 standard. Our vision is clear: to establish Scattering.io as the premier marketplace for ERC404 token trading on Arbitrum. $Crystal is set to be at the heart of this thriving marketplace, playing a pivotal role in weaving together the fabric of this burgeoning ecosystem. We invite visionaries planning to launch ERC404 tokens on Arbitrum to join hands with us. Scattering.io is committed to providing comprehensive support spanning launch assistance, marketing strategies, and liquidity provisions to ensure your project takes flight and reaches its full potential. Connect with our team—let's shape the future of ERC404 tokens together.
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