سعر CryptoXpress (XPRESS)
سعر CryptoXpress (XPRESS) المباشر لليوم هو USD 0.04414953. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر XPRESS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CryptoXpress الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 67.50K
- تغيير سعر CryptoXpress خلال اليوم هو -0.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر XPRESS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر XPRESS.
خلال اليوم، كان سعر CryptoXpress مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CryptoXpress مقابل USD هو $ -0.0086176041 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CryptoXpress مقابل USD هو $ -0.0021639583 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CryptoXpress مقابل USD هو $ -0.01037982368510539 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.15%
|30 يوم
|$ -0.0086176041
|-19.51%
|60 يوم
|$ -0.0021639583
|-4.90%
|90 يوم
|$ -0.01037982368510539
|-19.03%
اكتشف أحدث تحليلات سعر CryptoXpress: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.26%
-0.15%
-25.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The $XPRESS utility token underpins the entire CryptoXpress platform, where investors will be able to avail of discounts and features by using the $XPRESS token when performing transactions within the CX mobile iOS and Android applications. CryptoXpress will provide investors further incentives to invest in its $XPRESS tokens through liquidity pool farming and staking rewards which will be announced in the upcoming weeks. The $XPRESS token vesting schedules have been designed through the advice of industry-leading organisations and advisors to ensure investor ROI, price stability, and token liquidity are maintained based on industry best practices.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 XPRESS إلى AUD
A$0.0715222386
|1 XPRESS إلى GBP
￡0.0357611193
|1 XPRESS إلى EUR
€0.0428250441
|1 XPRESS إلى USD
$0.04414953
|1 XPRESS إلى MYR
RM0.1982313897
|1 XPRESS إلى TRY
₺1.562893362
|1 XPRESS إلى JPY
¥6.9610563951
|1 XPRESS إلى RUB
₽4.4869167339
|1 XPRESS إلى INR
₹3.8043650001
|1 XPRESS إلى IDR
Rp723.7626710832
|1 XPRESS إلى PHP
₱2.60482227
|1 XPRESS إلى EGP
￡E.2.229551265
|1 XPRESS إلى BRL
R$0.2701951236
|1 XPRESS إلى CAD
C$0.0635753232
|1 XPRESS إلى BDT
৳5.4096419109
|1 XPRESS إلى NGN
₦68.7686324139
|1 XPRESS إلى UAH
₴1.8750305391
|1 XPRESS إلى VES
Bs2.33992509
|1 XPRESS إلى PKR
Rs12.3495065316
|1 XPRESS إلى KZT
₸23.4089637966
|1 XPRESS إلى THB
฿1.5311057004
|1 XPRESS إلى TWD
NT$1.4617909383
|1 XPRESS إلى CHF
Fr0.0401760723
|1 XPRESS إلى HKD
HK$0.3434833434
|1 XPRESS إلى MAD
.د.م0.4454687577