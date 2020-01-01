توكنوميكس CryptoTycoon (CTT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول CryptoTycoon (CTT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات CryptoTycoon (CTT) CryptoTycoon is a gaming platform based on BSC (Binance Smart Chain). Players can spend BNB, BUSD and other BSC-based tokens in the game to get the chance to roll the dice and build houses or shops on the grid to participate in game yield farming. The game system has a great token deflation mechanism and dividend bonus model, for example, if a house or shop fails to pay taxes on time, it will be liquidated. The total amount of CTT tokens is 1 million, and 5% of the on-chain transaction amount will be burnt. الموقع الرسمي: https://cryptotycoon.finance/ اشتر CTT الآن!

توكنوميكس CryptoTycoon (CTT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار CryptoTycoon (CTT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 588.35 $ 588.35 $ 588.35 إجمالي العرض: $ 959.00K $ 959.00K $ 959.00K العرض المتداول: $ 78.48K $ 78.48K $ 78.48K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 7.19K $ 7.19K $ 7.19K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 66.94 $ 66.94 $ 66.94 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00400242 $ 0.00400242 $ 0.00400242 السعر الحالي: $ 0.00749658 $ 0.00749658 $ 0.00749658 معرفة المزيد عن سعر CryptoTycoon (CTT)

توكنوميكس CryptoTycoon (CTT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس CryptoTycoon (CTT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CTT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CTT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CTT، استكشف السعر المباشر لتوكن CTT!

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