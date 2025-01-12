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سعر CryptoTycoon (CTT) المباشر لليوم هو USD 0.110608 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.68K . يتم تحديث سعر CTT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CryptoTycoon الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.20K - تغيير سعر CryptoTycoon خلال اليوم هو -0.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 78.48K

أداء سعر CryptoTycoon (CTT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CryptoTycoon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CryptoTycoon مقابل USD هو $ -0.0202809059 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CryptoTycoon مقابل USD هو $ -0.0026340852 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CryptoTycoon مقابل USD هو $ -0.04957822439175276 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.04% 30 يوم $ -0.0202809059 -18.33% 60 يوم $ -0.0026340852 -2.38% 90 يوم $ -0.04957822439175276 -30.95%

تحليل سعر CryptoTycoon (CTT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CryptoTycoon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.102341$ 0.102341 $ 0.102341 24 ساعة مرتفع $ 0.113962$ 0.113962 $ 0.113962 عالية طوال الوقت $ 66.94$ 66.94 $ 66.94 تغير السعر (1 ساعة) -1.09% تغير السعر (1يوم) -0.04% تغير السعر (7 أيام) -14.00%

معلومات سوق CryptoTycoon (CTT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: