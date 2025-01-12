سعر CryptoTycoon (CTT)
سعر CryptoTycoon (CTT) المباشر لليوم هو USD 0.110608. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.68K. يتم تحديث سعر CTT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CryptoTycoon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.20K
- تغيير سعر CryptoTycoon خلال اليوم هو -0.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 78.48K
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خلال اليوم، كان سعر CryptoTycoon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CryptoTycoon مقابل USD هو $ -0.0202809059 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CryptoTycoon مقابل USD هو $ -0.0026340852 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CryptoTycoon مقابل USD هو $ -0.04957822439175276 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.04%
|30 يوم
|$ -0.0202809059
|-18.33%
|60 يوم
|$ -0.0026340852
|-2.38%
|90 يوم
|$ -0.04957822439175276
|-30.95%
اكتشف أحدث تحليلات سعر CryptoTycoon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.09%
-0.04%
-14.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CryptoTycoon is a gaming platform based on BSC (Binance Smart Chain). Players can spend BNB, BUSD and other BSC-based tokens in the game to get the chance to roll the dice and build houses or shops on the grid to participate in game yield farming. The game system has a great token deflation mechanism and dividend bonus model, for example, if a house or shop fails to pay taxes on time, it will be liquidated. The total amount of CTT tokens is 1 million, and 5% of the on-chain transaction amount will be burnt.
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