سعر Cryptotem (TOTEM)
سعر Cryptotem (TOTEM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TOTEM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cryptotem الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.26
- تغيير سعر Cryptotem خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Cryptotem مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cryptotem مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cryptotem مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cryptotem مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-2.58%
|60 يوم
|$ 0
|-9.78%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cryptotem: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-5.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cryptotem offer a power bank rental service for electronic devices users. When someone rent a battery a transaction takes place in the blockchain, so investors receive their commission based on the percentage of token they hold
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