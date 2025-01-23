سعر Cryptoshares (SHARES)
سعر Cryptoshares (SHARES) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SHARES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cryptoshares الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.18
- تغيير سعر Cryptoshares خلال اليوم هو +10.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Cryptoshares مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cryptoshares مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cryptoshares مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cryptoshares مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+10.62%
|30 يوم
|$ 0
|+162.05%
|60 يوم
|$ 0
|-89.74%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cryptoshares: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.14%
+10.62%
+105.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SHARES is a masternode and PoS coin whose usecase platform will enable the conversion and monetization of blockchain projects into publicly quoted and tradeable equity. Blockchain projects usecases are collaterized and converted to a crypto digital pseudo-stock to be quoted and traded as equity shares on the Cryptoshares platform/network.
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