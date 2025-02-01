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سعر Cryptorg (CTG) المباشر لليوم هو USD 0.057424 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CTG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cryptorg الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.07K - تغيير سعر Cryptorg خلال اليوم هو +2.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Cryptorg (CTG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cryptorg مقابل USD هو $ +0.00134445 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cryptorg مقابل USD هو $ -0.0138864726 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cryptorg مقابل USD هو $ -0.0230944627 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cryptorg مقابل USD هو $ +0.011621980349459 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00134445 +2.40% 30 يوم $ -0.0138864726 -24.18% 60 يوم $ -0.0230944627 -40.21% 90 يوم $ +0.011621980349459 +25.37%

تحليل سعر Cryptorg (CTG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cryptorg: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.055824$ 0.055824 $ 0.055824 24 ساعة مرتفع $ 0.060125$ 0.060125 $ 0.060125 عالية طوال الوقت $ 40,603$ 40,603 $ 40,603 تغير السعر (1 ساعة) -0.06% تغير السعر (1يوم) +2.40% تغير السعر (7 أيام) -14.25%

معلومات سوق Cryptorg (CTG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: