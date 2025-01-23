سعر CryptoPunks Fraction Token (IPUNKS)
سعر CryptoPunks Fraction Token (IPUNKS) المباشر لليوم هو USD 13.77. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر IPUNKS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CryptoPunks Fraction Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.73K
- تغيير سعر CryptoPunks Fraction Token خلال اليوم هو -16.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر CryptoPunks Fraction Token مقابل USD هو $ -2.7841403376459 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CryptoPunks Fraction Token مقابل USD هو $ +0.8014911120 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CryptoPunks Fraction Token مقابل USD هو $ +0.1480068450 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CryptoPunks Fraction Token مقابل USD هو $ +6.044724559327214 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -2.7841403376459
|-16.82%
|30 يوم
|$ +0.8014911120
|+5.82%
|60 يوم
|$ +0.1480068450
|+1.07%
|90 يوم
|$ +6.044724559327214
|+78.25%
اكتشف أحدث تحليلات سعر CryptoPunks Fraction Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.92%
-16.82%
+14.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
It is well known that the top tier of NFT has long suffered from high prices and low liquidity. To solve this problem, Gate.io creatively proposed a solution with NFT Fraction Token. The top NFT anchored in this issue is: CryptoPunks The CryptoPunks are 24x24 pixel art images, generated algorithmically. Most are punky-looking guys and girls, but there are a few rarer types mixed in: Apes, Zombies and even the odd Alien. The Cryptopunks are one of the earliest examples of a "Non-Fungible Token" on Ethereum, and were inspiration for the ERC-721 standard that powers most digital art and collectibles.
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