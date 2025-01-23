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سعر CryptoPunks Fraction Token (IPUNKS) المباشر لليوم هو USD 13.77 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر IPUNKS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CryptoPunks Fraction Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.73K - تغيير سعر CryptoPunks Fraction Token خلال اليوم هو -16.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر CryptoPunks Fraction Token (IPUNKS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CryptoPunks Fraction Token مقابل USD هو $ -2.7841403376459 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CryptoPunks Fraction Token مقابل USD هو $ +0.8014911120 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CryptoPunks Fraction Token مقابل USD هو $ +0.1480068450 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CryptoPunks Fraction Token مقابل USD هو $ +6.044724559327214 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -2.7841403376459 -16.82% 30 يوم $ +0.8014911120 +5.82% 60 يوم $ +0.1480068450 +1.07% 90 يوم $ +6.044724559327214 +78.25%

تحليل سعر CryptoPunks Fraction Token (IPUNKS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CryptoPunks Fraction Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 13.76$ 13.76 $ 13.76 24 ساعة مرتفع $ 16.55$ 16.55 $ 16.55 عالية طوال الوقت $ 100.64$ 100.64 $ 100.64 تغير السعر (1 ساعة) -0.92% تغير السعر (1يوم) -16.82% تغير السعر (7 أيام) +14.22%

معلومات سوق CryptoPunks Fraction Token (IPUNKS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: