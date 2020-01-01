توكنوميكس cryptopunks bot (BOT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول cryptopunks bot (BOT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات cryptopunks bot (BOT) $bot is a meme token, launched on Solana via pump (dot) fun. It was created by an OG CryptoPunks claimer and celebrates the culture and success of the most iconic NFT project to date. It has no roadmap or utility. It is all about creativity, art, humor, and of course memes. No strings attached. A community of OGs and new memecoin holders is brought together to network and exchange. The bot is working! الموقع الرسمي: https://pump.fun/coin/zAgSwaSC2XjeM545v4YT4ifMpnxkuEE1f8Fq2Ygpump اشتر BOT الآن!

توكنوميكس cryptopunks bot (BOT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار cryptopunks bot (BOT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.22K $ 6.22K $ 6.22K إجمالي العرض: $ 998.51M $ 998.51M $ 998.51M العرض المتداول: $ 998.51M $ 998.51M $ 998.51M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 6.22K $ 6.22K $ 6.22K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00303978 $ 0.00303978 $ 0.00303978 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر cryptopunks bot (BOT)

توكنوميكس cryptopunks bot (BOT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس cryptopunks bot (BOT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BOT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BOT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BOT، استكشف السعر المباشر لتوكن BOT!

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