سعر cryptopunks bot (BOT)
سعر cryptopunks bot (BOT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 20.18K. يتم تحديث سعر BOT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق cryptopunks bot الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 378.55
- تغيير سعر cryptopunks bot خلال اليوم هو +7.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.75M
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خلال اليوم، كان سعر cryptopunks bot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر cryptopunks bot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر cryptopunks bot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر cryptopunks bot مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+7.93%
|30 يوم
|$ 0
|-43.70%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر cryptopunks bot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.25%
+7.93%
-9.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$bot is a meme token, launched on Solana via pump (dot) fun. It was created by an OG CryptoPunks claimer and celebrates the culture and success of the most iconic NFT project to date. It has no roadmap or utility. It is all about creativity, art, humor, and of course memes. No strings attached. A community of OGs and new memecoin holders is brought together to network and exchange. The bot is working!
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