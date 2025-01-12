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سعر cryptopunks bot (BOT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 20.18K . يتم تحديث سعر BOT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق cryptopunks bot الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 378.55 - تغيير سعر cryptopunks bot خلال اليوم هو +7.93% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.75M

أداء سعر cryptopunks bot (BOT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر cryptopunks bot مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر cryptopunks bot مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر cryptopunks bot مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر cryptopunks bot مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +7.93% 30 يوم $ 0 -43.70% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر cryptopunks bot (BOT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر cryptopunks bot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00303978$ 0.00303978 $ 0.00303978 تغير السعر (1 ساعة) -0.25% تغير السعر (1يوم) +7.93% تغير السعر (7 أيام) -9.25%

معلومات سوق cryptopunks bot (BOT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: