سعر Cryptopolis (CPO)
سعر Cryptopolis (CPO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.21K. يتم تحديث سعر CPO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cryptopolis الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.55
- تغيير سعر Cryptopolis خلال اليوم هو -0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 71.65M
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خلال اليوم، كان سعر Cryptopolis مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cryptopolis مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cryptopolis مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cryptopolis مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.01%
|30 يوم
|$ 0
|+4.88%
|60 يوم
|$ 0
|-4.32%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cryptopolis: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.22%
-0.01%
-1.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cryptopolis is an NFT based game where you can collect, earn, win and display your NFTs while playing and socializing with your friends. Play your way up the Cryptopolis to unlock bigger, more luxurious and more customizable apartments! Display your rare NFT items and brag to your friends! Use $CPO to buy and sell NFT rooms, interior, pets and clothes as a single item or as a bundle at the Cryptopolis marketplace and become the wealthiest Cryptopian! Climb your way up the Cryptopolis tower by doing mini games and performing tasks and achievements. Can you reach the top floor?
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